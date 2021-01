Sondaggio Lab2101, Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno il botto: le ultime cifre

08 gennaio 2021 a

a

a

L'anno nuovo inizia nel migliore dei modi per Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La Lega, rispetto al sondaggio del 31 dicembre 2020, sale di un altro 0,2 per cento arrivando al 25,7. Buone notizie anche per Fratelli d'Italia, che registra un +0,3, toccando quota 16,6. Queste le cifre dell'ultima rilevazione di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 per Affaritaliani.it.

Meloni, l'82,1% che è un terremoto: le cifre pazzesche di FdI, presto primo partito

Diversa invece la sorte toccata ai partiti di governo. Nel giorno dell'Epifania il Partito democratico perde lo 0,3 per cento raggiungendo il 20,4. Perde altrettanto anche il Movimento 5 Stelle che scivola al 14,4. Rimane abbastanza stabile Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si ferma al 6,9 per cento (-0,1). Recupera lo 0,1 per cento Italia Viva di Matteo Renzi (2,7 per cento), mentre Azione di Carlo Calenda scende al 3,2 per cento (-0,1), Liberi e Uguali al 2,8 perde lo 0,2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.