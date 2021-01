L'aria che tira, "perché Silvio Berlusconi sta crescendo così". Alessandra Ghisleri, Salvini e Meloni "devono stare attenti"

08 gennaio 2021 a

"Nel centrodestra devono stare molto attenti". Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, avverte Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla ripresa di consensi di Silvio Berlusconi. "Forza Italia ha aumentato il suo gradimento sul fatto che è moderata e capisce la difficoltà di chi governa in un momento così complicato, Berlusconi è bravissimo in questo. La gente ha bisogno di stare sicura", conclude la sondaggista di Euromedia Research.

In studio si parla di Donald Trump, sovranismo e democrazia. E proprio riguardo al Cavaliere, il forzista Giorgio Mulè replica a chi paragona il presidente americano all'ex premier italiano: "Berlusconi nel 2006 accettò la sconfitta, non incitò nessuno, poi non ci fu tempo di riconteggiare e si riandò a votare nel 2008. Parliamo di stature politiche totalmente diverse. Lo statista riconosce la sconfitta, il sobillatore non le accetta e dopo aver provocato il disastro fa finta di fare lo statista".

