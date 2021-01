Oggi è un altro giorno, c'è Pinocchio ermafrodita. La leghista Baldassarre: "Il totalitarismo del pensiero unico gender"

09 gennaio 2021 a

A Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1, vanno in onda la Bella addormentata lesbica e Pinocchio ermadofrodita. Le due fiabe "rivisitate" fanno parte del libro E tutte vissero felici e contente della regista Emma Dante, in collegamento con la Bortone. "Non esiste l’ideologia gender?", chiede polemicamente l'eurodeputata leghista Simona Baldassarre. "E’ inconcepibile, assurdo, che il servizio pubblico, tra l’altro in fascia protetta, e senza contraddittorio, possa drogare in modo così subdolo e violento le menti dei bambini, alterando fiabe da secoli patrimonio collettivo di grandi e piccoli. Quando si manipola la storia, la letteratura, la cultura, vuole dire che siamo alla vigilia della dittatura del pensiero unico.": La Baldassarre chiede l'intervento della Commissione Vigilanza della Rai "su questo scandalo a luci arcobaleno".



Dal Pd e dal M5s difendono il programma, ma la Baldassarre continua: "Dalla replica velenosa dei 'signori grillini”' comprendiamo che la 'natura binaria' degli uomini è ormai una verità acquisita, un dogma assoluto. Una religione con tanto di 'catechismo obbligato' per i piccoli, visto che loro ritengono di conoscerli bene.

Questo è il vero totalitarismo, quello del pensiero unico laicista, che una componente politica di governo vorrebbe imporre alla maggioranza di italiani di buon senso, grazie a un servizio pubblico, in questo caso Rai-1, allineato ad una falsa idea di modernità".

