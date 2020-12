Alberto Matano, confessione privata a Oggi è un altro giorno: "Io gentile? A parte quando...", chi proprio non sopporta

30 dicembre 2020 a

Alberto Matano è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda come sempre su Rai1. Il conduttore de La Vita in Diretta si è raccontato alla collega sia dal punto di vista professionale che da quello privato e durante l’intervista non sono mancati alcuni retroscena. Uno lo ha svelato proprio la Bortone, che ha raccontato la prima volta in cui ha incontrato Matano e l’impressione che ne ha ricavato: “Io pensai quant’è gentile, quanto è simpatico, ma soprattutto gentile. In un mondo di maleducati una persona come te è una perla rara”. Ovviamente Matano l’ha ringraziata per i complimenti, spiegando però che non è sempre così gentile: a volte questo lato positivo del suo carattere viene meno quando deve affrontare alcuni fotografi invadenti, essendo una persona molto riservata e gelosa della sua vita privata.

