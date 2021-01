Marco Travaglio, crisi di governo e crisi di nervi: la prima pagina del Fatto quotidiano contro Renzi: cosa significa "C.I.A.O."

14 gennaio 2021 a

L'ufficio stampa di Giuseppe Conte, vale a dire il Fatto quotidiano, accoglie la crisi di governo aperta da Matteo Renzi con una godibilissima crisi di nervi in prima pagina. Dopo aver rappresentato le ministre di Italia Viva Bellanova e Bonetti come le gemelline di Shining (fotomontaggio che ha fatto discutere molto in rete), il quotidiano diretto dall'ultrà contiano Marco Travaglio apre con Renzi e Bellanova versione Stanlio e Ollio che salutano i lettori. "C.I.A.O.", è il titolo a caratteri cubitali che riecheggia il mitico "ciaone" renziano.

L'acronimo suggestivo sta per "Crisi irresponsabile a orologeria": Renzi, si sottolinea, "rompe per far fuori Conte". Lapalissiano. Il premier si presenterà in Parlamento, "poi i responsabili". Quasi un auspicio, perché all'interno del quotidiano il clima è molto più lugubre: in tutti i pezzi, retroscena compresi, si respira l'aria di fine corsa, con il Conte-Ter sempre più lontano vista l'apertura di Renzi a un governo con la stessa maggioranza ma un premier diverso.

