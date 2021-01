Marco Travaglio a Tagadà insulta i ministri di Italia Viva: "Pagliacci, con che faccia vi presentate in pubblico?", la crisi di nervi

13 gennaio 2021 a

"La politica è stata sostituita dai pagliacci. Evidentemente c'è qualcuno che pensa di applicare alla politica italiana la clown terapia": Marco Travaglio ci va giù pesante con Italia viva, il partito che ha dato inizio alla crisi di governo". Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, il direttore del Fatto Quotidiano ha fatto un commento al veleno: "Non so con quale faccia queste due signore e il loro leader possano ancora presentarsi in pubblico. La prima volta che hanno annunciato di avere le valigie pronte è stato il 5 dicembre. La fine però non arriva mai, perché non è una situazione seria". Il riferimento è a Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che da settimane minacciano di lasciare. "Lui e i suoi giannizzeri hanno detto di tutto e di più su Conte e i ministri e poi dice che lo buttano fuori? Ma quale tavolo di dialogo!": secondo Travaglio, Renzi pensava di spaccare i 5 Stelle e di portarsi dietro mezzo Pd, ma non ce l'ha fatta: "Adesso non sa come uscirne".

