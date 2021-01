Crisi, a Palazzo Chigi spunta una scritta misteriosa: "Non ha futuro", segnale per Conte dopo l'attacco hacker?

14 gennaio 2021 a

"Chi non investe nei suoi giovani non ha futuro". Questa scritta a caratteri cubitali è apparsa riflessa sulla facciata di Palazzo Chigi, sorprendendo persino le forze dell'ordine, che si interrogano e cercano di capire da dove sia stata proiettata. Una prima ipotesi è che possa essere collegato al presunto attacco hacker che secondo Palazzo Chigi avrebbe colpito il profilo Facebook di Giuseppe Conte, che stamattina ha pubblicato per qualche minuto un'immagine in cui invitava a iscriversi a un gruppo "per mandare a casa Matteo Renzi". Anche all'interno di Palazzo Chigi lo staff del premier stanno cercando di capire chi è l'autore del blitz: secondo l'Adnkronos, potrebbe trattarsi di una campagna promossa da Visionary Days e Officine Italia, che chiede di usare più soldi del Recovery Fund per i giovani, destinando 20 miliardi del 'tesoretto' alle future generazioni.

