Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: "Mercato indecente e incredibile di Parlamentari. Ma al massimo dura qualche settimana"

"Per rispetto dell'Italia e delle istituzioni ma anche per ragioni di dignità Giuseppe Conte si dovrebbe dimettere oggi stesso", premette partendo in quarta Matteo Salvini, in un colloquio sul Tempo firmato da Francesco Storace. "Anche perché c'è un centrodestra compatto come non mai. Lo spettacolo disgustoso è nella maggioranza", rimarca il segretario della Lega. Dunque Conte potrebbe davvero cadere per uno sgambetto firmato-Lega? "Mah, al massimo può durare qualche settimana. Poi, tra commissioni e aula la partita finisce. E il mazzo di carte più nutrito ce l'ha il centrdoestra. Con cinque punti programmatici per governare". Salvini rimarca poi come "trovo incredibile il mercato indecente di queste ore in un momento così drammatico", un duro attacco al premier e ai suoi mercanteggiamenti. Ma davvero Salvini crede a un governo di centrodestra? Ci sono i numeri? "Prima vediamo se la compravendita in corso va a buon fine o meno. Le vie sarebbero solo due. Elezioni o governo fondato su cinque punti programmatici", ovvero famiglia, lavoro, giustizia, scuola e sviluppo. La sfida è appena iniziata.

