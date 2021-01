Sondaggio Swg per Enrico Mentana, cifre sorprendenti: Pd-M5s recuperano terreno sul centrodestra in piena crisi

18 gennaio 2021 a

a

a

Il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana è sorprendente nelle cifre. Nonostante sia in atto una crisi di governo inspiegabile per gran parte degli italiani, i partiti della maggioranza hanno guadagnato punti a discapito di quelli del centrodestra. Una vera e propria stranezza, forse favorita dal fatto che il 41% degli intervistati non si sia espresso, una percentuale in aumento rispetto alla scorsa settimana, che invece era stata favorevole all’opposizione. La Lega è sempre la prima forza del Paese ma perde lo 0,9 e scende al 22,3%, mentre il Pd risale al 20,1% (+0,7). Perde terreno per la prima volta dopo tanto tempo Giorgia Meloni, con Fdi che è rilevato al 16,5% (-0,7) e con un vantaggio più ridotto sul M5s, risalito al 15,8% (+1,1). L’unica forza del centrodestra in aumento questa settimana è Fi, con Silvio Berlusconi dato al 6,4% (+0,5). Alle sue spalle ci sono Azione (4,3%, +0,2), Sinistra italiana (4,0%, +0,2) e Italia Viva (2,7%, -0,2).

