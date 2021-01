Enrico Mentana interrompe la diretta, bastonata contro Paolo Celata: "Ma lavori anche per noi?", come lo ha sorpreso

18 gennaio 2021 a

“Sei lì con Diego Bianchi, dì la verità. Mi fai un cenno quando lavori anche per noi? Così ti diamo la linea”. Come in ogni maratona di La7 che si rispetti, Enrico Mentana si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Paolo Celata per alleggerire l’aria tesa e pesante che si respira dentro e fuori Montecitorio, dove si vota la fiducia a Giuseppe Conte. Il direttore del Tg di La7 ha infatti beccato il suo inviato mentre chiacchierava con Diego Bianchi, il conduttore di Propaganda Live, programma che vede la partecipazione di Celata. Il quale in precedenza era stato preso in giro da Mentana per via degli occhiali sopra la mascherina: “Ti vedo un po’ appannato”. “Sì, lo so, è la mia tragedia questa storia degli occhiali - ha risposto l’inviato - questa diventerà un tormentone, perché c’è pure Diego (Bianchi, ndr) dietro di me”.

