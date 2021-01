Renata Polverini, indiscreto-Dagospia: "Ragioni di cuore dietro alla fiducia a Giuseppe Conte". E Crosetto: "Allora nessuna critica"

19 gennaio 2021 a

Renata Polverini ha scelto Giuseppe Conte. Il suo voto a favore della fiducia alla Camera ha sancito il definitivo addio a Forza Italia. Secondo Dagospia la ragione del "ribaltone" non sarebbe da attribuire a questioni politiche. Tutt'altro. Il sito di Roberto D'Agostino parla della "freccia di Cupido". "Ormai da mesi - si legge - la Polverini, anni 58, è in preda a una tempesta ormonale con il piddino Luca Lotti, anni 38". Questa, è la tesi di Dago, la motivazione dietro il voto del 18 gennaio.

Video su questo argomento "Mai fatto niente di destra negli ultimi 10 anni". Meloni feroce: chi è veramente la Polverini

La notizia ha subito fatto il giro ed è arrivata anche all'attenzione di Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia non ha però potuto far altro che esprimere tutta la sua solidarietà: "Se le ragioni della Polverini sono sentimentali, come dice Dagospia, non posso che tacere: ho fatto tante e tali ca***e nella vita, per amore, che non posso permettermi di criticare nessuno", cinguetta tra il serio e il faceto.

