Augusto Minzolini a L'aria che tira: "Giuseppe Conte? Un atto criminale governare così in tempo di pandemia"

20 gennaio 2021 a

a

a

“Se questa votazione fosse avvenuta pochi anni fa, questo governo sarebbe caduto. All’epoca l’astensione era voto contrario”. Augusto Minzolini è stato ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7 e ha illustrato diversi esempi che testimoniano la fragilità del governo, con Giuseppe Conte che si è sì salvato ottenendo la fiducia in Senato, ma con numeri risicatissimi e ben lontani dalla maggioranza assoluta. “Il governo Berlusconi cadde nel 2011 - ha ricordato l’editorialista del Giornale - ma se vai a vedere la percentuale che manca a questo governo per avere la maggioranza assoluta scopri che è identica a quella dell’esecutivo del Cav di allora. Tra l’altro immaginare di governare con questi numeri in piena pandemia e con una crisi economica senza paragoni restituisce l’idea di un atto criminale dal punto di vista politico. Se ci fosse una classe politica all’altezza e fosse davvero responsabile, non andrebbe avanti in questo modo”. Infine Minzolini ha fatto un ulteriore esempio sulla fragilità di questo governo “giallotutto”, come lo ha definito in apertura la Merlino: “Stanno pregando l’opposizione di votare lo scostamento di bilancio, questo la dice lunga”.

"Disgustoso, ho il voltastomaco". La Merlino annuncia il nuovo partito della Polverini poi bombarda Dagospia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.