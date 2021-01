Matteo Renzi, frecciata a Maria Rosaria Rossi: "Vota Bonafede? Proprio lei che ha avuto a che fare con una certa magistratura?"

21 gennaio 2021 a

Mariarosaria Rossi ha scelto Giuseppe Conte. In Aula al Senato l'ex di Forza Italia ha "tradito" Silvio Berlusconi votando sì alla fiducia. Uno smacco al leader azzurro che suona più come una vendetta personale. Ma che sta già generando i primi imbarazzi. Matteo Renzi, stando a quanto svelato da Augusto Minzolini, non ci è andato per il sottile. "Ora - ha confidato il leader di Italia Viva ai suoi - voglio vedere come si salva?! Voglio vedere se la Mariarosaria Rossi, che ha avuto a che fare con una certa magistratura, vota per lui. Oppure se il garantista Nencini avrà il coraggio di farlo. Certo si può tutto, ma c'è pure il pudore".

Il riferimento del rottamatore è alla relazione sulla giustizia di Alfonso Bonafede. In particolare, nel retroscena sul Giornale Renzi si lascia andare a una frecciatina. La Rossi, in Forza Italia fino all'altroieri, ha avuto a che fare con la stessa magistratura del Cavaliere, più volte travolto da vicende giudiziarie. Intanto anche Italia Viva ha deciso di non votare per la proposta del Guardasigilli, sedendosi (metaforicamente) a fianco delle opposizioni.

