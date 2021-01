Roberto Gualtieri, terrificante sospetto: "L'extradeficit da usare nel caso di altri vincoli". Hanno già deciso un nuovo lockdown?

22 gennaio 2021 a

a

a

Nella lettera inviata alla Commissione europea per motivare lo scostamento di bilancio, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ha spiegato che "il governo desidera disporre di risorse finanziarie sufficienti anche per prolungare, se necessario, il regime di integrazione salariale Covid-19 fino all'autunno". Lo scostamento da 32 miliardi, ha sottolineato Gualtieri, serve al decreto Ristori, "ma anche in caso di permanenza di rigidi vincoli alla mobilità e all'attività imprenditoriale durante la primavera". Un dettaglio che rivela che un altro lockdown possa essere istituito anche dopo marzo.

“Siete sommari”, “così capite meglio?”: Boschi-Gualtieri, volano stracci: questa roba sul tavolo, spaccatura pesantissima

E a conferma che l'ipotesi non è solo una prerogativa italiana, la notizia che l’Europa si sta muovendo verso un’estensione degli aiuti alle imprese. "C'è già una bozza elaborata dalla Commissione europea che propone agli Stati membri la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 del Temporary Framework sugli aiuti di Stato", scrive il Giornale. Intanto le regioni danneggiate dalla stagione invernale saltata hanno chiesto al governo 5 miliardi di euro. In pressing sui ristori anche gli artigiani. Mentre Confindustria auspica che "le forze di mercato siano i motori dell'allocazione delle risorse e che i fondi pubblici siano investiti in modo proficuo", ha spiegato il presidente Carlo Bonomi aprendo il B20 Inception Meeting, il summit del Business legato al G20 a guida italiana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.