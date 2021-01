Vincenzo De Luca e Domenico Arcuri, volano stracci al vertice tra governo e regioni sui vaccini: "Glielo ha detto in faccia"

24 gennaio 2021 a

Nervi tesissimi e accuse incrociate tra Vincenzo De Luca e Domenico Arcuri sabato sera, nel corso dell'incontro tra Regioni e governo sui vaccini. Il Tgcom24 parla di un "acceso diverbio" tra il commissario per l'emergenza e il governatore della Campania, che gli ha ribadito in faccia l'accusa di "sperequazione" rispetto alla distribuzione dei vaccini previsti dal piano nazionale in Campania. Secondo De Luca la distribuzione andrebbe fatta in base al numero di abitanti della Regione. Un criterio fino ad ora non seguito. Il commissario Arcuri avrebbe reagito replicando visibilmente infastidito, "anche se pare che i toni siano comunque restati civili", sottolinea il sito.

