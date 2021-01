Maria Rosaria Rossi contro Sandra Lonardo: "Dai su, firma". Retroscena privatissimo: insulti e offese

28 gennaio 2021 a

a

a

“Ma tu hai capito? Volevano farci il pacco”. Così Clemente Mastella e la moglie Sandra Lonardo hanno espresso la propria indignazione per quanto accaduto con i “responsabili” raccattati da Giuseppe Conte e dai quali loro due si sono ormai defilati in maniera definitiva. Troppo grosso lo “sgarro” che il gruppo (mal) assortito in soccorso del premier ha provato a far loro: a raccontarlo è stato Fabrizio Roncone, che sul Corsera ha dato conto della telefonata che ha avuto con i Mastellas.

"Lascia Berlusconi e va a sostenere Conte". Mentana, bomba sul senatore di Forza Italia: "Smottamento", Vitali cambia tutto il quadro

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire quanto accaduto nell’ufficio di Merlo: “Arrivo e trovo un’umanità piuttosto variegata - ha raccontato la Lonardo - tipo l’ex forzista Causin, ma anche la Rossi e l’ex grillino De Falco. Vabbè, io mi siedo e ascolto. A un certo punto, però, comincio a sentire che il gruppo si sarebbe chiamato Maie-Europeisti-Centro democratico. Allora mi alzo e dico: no, scusate, ma qui non ci stiamo organizzando per aiutare responsabilmente Conte ad andare avanti in un momento delicato per il Paese. Qui stiamo fondando un partito”. Per rimanere la moglie di Mastella ha proposto di inserire anche “Noi campani”, il nome del partito che alle ultime regionali ha preso oltre 100mila preferenze: “Perché no, dico: volete farvi un partito con i nostri voti?”.

"Lo ammetto, ora che non c'è più la Boschi...". Di Battista, ecco l'orrore che ci aspetta. Tutto vero; pronto per fare il ministro

A questo punto pare che ci sia stato un iniziale rifiuto che ha fatto sì che la Lonardo lasciasse la riunione. Nel pomeriggio però viene richiamata assicurandole di aver tolto “Centro Democratico” e invitandola ad andare a firmare negli uffici del gruppo Misto al Palazzo Madama. A questo punto il racconto della senatrice diventa una commedia, come l’ha definita Roncone: la Rossi la accoglie andandole subito incontro con una cartellina e intimandole di firmare alla svelta. “Uffa! Dai, abbiamo fatto come volevi tu! Dai, forza, firma”, avrebbe esclamato l’ex badante del Cav a voce alta. Ma la Lonardo si prende il suo tempo, sfoglia la cartellina e legge di nuovo “Centro democratico”. “Ma tu hai capito? Volevano farci il pacco! L’operazione responsabili è fallita, non hanno i numeri”, ha sentenziato Mastella.

Video su questo argomento "L'ho fatto pensando a papà rinchiuso nel lager". La senatrice Pd in prestito ai responsabili: farsa per Conte, "così Salvini non vince"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.