Andrea Orlando, il "lodo" per salvare il governo. Italia Viva "ribalta il tavolo" di Fico: "Nessun accordo", salta la maggioranza?

02 febbraio 2021 a

a

a

"Nessun accordo". Pd e Movimento 5 Stelle propongono il "Lodo Orlando" e da Italia Viva arriva una chiusura totale, che smentisce a tempo di record il cauto ottimismo di Bruno Tabacci. Ci stanno provando in tutti i modi a salvare Giuseppe Conte e il Conte Ter. Il tavolo presieduto da Roberto Fico, che entro stasera salirà al Quirinale per riferire sulle trattative nella maggioranza di centrosinistra allargata ai responsabili ha affrontato l'esplosivo tema della giustizia. Matteo Renzi chiede la riforma della prescrizione e un nuovo ministro: tutti, tranne il grillino Alfonso Bonafede. I 5 Stelle sono combattuti, sarebbero pure disponibili a sacrificare Dj Fofò pur di mantenere in sella Conte.



"Non sarei più così educato". Salvini a valanga pure su Mattarella: la situazione precipita

Sui temi concreti la maggioranza (che non c'è) rischia di andare irrimediabilmente a sbattere, ma il pensiero di tutti è già ai nomi: "Il problema non è questo tavolo ma è l’altro dove si decidono gli organigrammi", spiega al Corriere.it uno dei partecipanti al tavolo. Le facce dei renziani, Maria Elena Boschi in testa, sono nere. Solo l'europeista e responsabile Tabacci, uno degli "sherpa" della prima ora, abbozza un sorriso: "Sul tema della giustizia è stato fatto un esame positivo. Se il Ddl sul processo penale non verrà approvato entro un anno, a quel punto si dovrà rivedere la formula attuale della prescrizione. Possiamo chiamarlo Lodo Orlando. C’è stata un’apertura dei cinquestelle".

"Non deve accettare". Cosa sa Mario Monti: agguato Fico e premier spodestato. Hanno fregato Conte?

Insomma, la proposta dell'ex Guardasigilli dem Andrea Orlando avrebbe trovato la sponda dei grillini, ma non quella di IV: "Non condividiamo il lodo Orlando: non c’è nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale". La trattativa andrà avanti, la deadline è stata prorogata alle 15, sicuramente i partiti andranno avanti a parlarsi nel pomeriggio, in attesa che Fico stasera dica a Mattarella se può nascere un governo o meno.

"Fino alle 15". Crisi, drammatico prolungamento: il Colle tende la mano a Fico: altro tempo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.