Jannik Sinner, attimi di paura: bodyguard costretto a usare la forza

Jannik Sinner è ormai una rockstar del tennis e anche a Roma, nonostante la sconfitta netta in finale contro Alcaraz, ha ricevuto il solito bagno d’affetto dei tifosi. Un unguento per l’anima nei momenti più duri sì, ma a volte rischia di diventare anche una situazione di pressione difficile da gestire e in cui si richiede l’aiuto di agenti esterni, in questo caso guardie del corpo, che devono tutelare la sua sicurezza, soprattutto fisica.

Jannik si è sempre dimostrato disponibile con tutti, prima e dopo allenamenti e partite e, quando anche esigenze organizzative gli impedivano di potersi fermare per una foto o un selfie, dopo si è sempre scusato per non aver potuto dedicare ai tifosi l’attenzione. Il classico “bravo ragazzo”.

Il presidente della Federtennis italiana, Binaghi, aveva detto alla vigilia del torneo di Roma: “Cosa mi aspetto da Sinner a Roma dopo l’inattività forzata? Mi aspetto che sia sommerso dall'affetto e dalla passione degli italiani e quindi questo è un primo problema perché bisogna fare in modo che non sia esagerato. Bisognerà cercare di difenderlo".