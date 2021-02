Sergio Mattarella, "governo di alto profilo. A breve conferirò l'incarico": il trionfo di Renzi. E il centrodestra che fa?

02 febbraio 2021 a

“La verifica della maggioranza ha dato esito negativo. Mi appello a tutte le forze politiche per un governo di alto profilo, a breve conferirò l’incarico”. Così Sergio Mattarella con tono grave e perentorio ha annunciato la prossima mossa per provare a risolvere la crisi di governo. Il presidente della Repubblica non poteva far altro che prendere in mano la situazione, dopo che i partiti hanno miseramente fallito nella ricerca di un accordo per ricomporre la maggioranza giallorossa che sosteneva Giuseppe Conte. Quest’ultimo può quindi considerare conclusa la sua esperienza politica a Palazzo Chigi, non sarà premier per la terza volta all’interno della stessa legislatura. Mario Draghi è stato convocato per le 12 di domani, mercoledì 3 febbraio.

Fondamentalmente Mattarella ha sancito la vittoria di Matteo Renzi, che forse mirava al governo di “alto profilo” fin dal principio, dato che ha posto veti su tutto e tutti e ha fatto in modo che con il Pd e soprattutto il M5s fosse impossibile giungere ad un accordo. “Ringrazio Fico per l’impegno serio e imparziale con cui ha svolto il mandato esplorativo che gli avevo affidato”, ha dichiarato il capo dello Stato che poi ha aggiunto: “Dalle consultazioni al Quirinale era emerso che l’unica possibilità di governo era rappresentata dalla maggioranza che sosteneva l’esecutivo precedente, ma la verifica ha dato esito negativo. Ora ci sono due strade: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze sanitaria, sociale e economica oppure elezioni anticipate”.

Il presidente Mattarella ha però spiegato a lungo perché non si deve andare a votare, se non come ultima disperata spiaggia: “Le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia, ma il lungo periodo di campagna elettorale e la riduzione dell’attività di governo coinciderebbero con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Sotto il profilo sanitario i prossimi mesi sono decisivi per sconfiggere il virus o rischiare di essere travolti, c’è bisogno di un governo nel pieno delle sue funzioni”. E allora si tenterà la strada del governo del presidente: “Mi appello a tutte le forze politiche affinché diano la fiducia a un governo di alto profilo. Conto di conferire un incarico al più presto”. Per quanto concerne il centrodestra, quasi scontato l'appoggio di Silvio Berlusconi, così come Matteo Salvini potrebbe essere disponibile. Difficile, se non impossibile, l'assenso di Giorgia Meloni, l'unica che voleva davvero andare a votare.

