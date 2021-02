Rocco Casalino in lacrime, il "saluto" di Matteo Salvini: "Addio a lui, Conte, Azzolina e Bonafede. Arrivano tre ministri leghisti"

13 febbraio 2021 a

Mentre Rocco Casalino non riusciva a trattenere la commozione e si lasciava andare alle lacrime guardando il suo amato Giuseppe Conte uscire per l’ultima volta da Palazzo Chigi, Matteo Salvini esultava per la loro uscita di scena. “Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno per le imprese, per il turismo e per i disabili”, ha scritto il segretario del Carroccio in un tweet, aggiungendo che “non sarà facile ma ce la metteremo tutta”.

Insomma, anche se alla base del partito non è andata giù la composizione del nuovo governo - che però è inevitabile che comprenda alcune conferme “sgradite” a chi è finora stato all’opposizione per una questione di equilibrio politico visto che Mario Draghi dovrà poggiarsi su una maggioranza molto larga e variegata - Salvini non ha intenzione di fare alcuna polemica. Anche perché finora ha giocato le sue carte molto bene, riuscendo a tornare pienamente in partita anziché rimanere a guardare in panchina, come invece ha preferito fare Giorgia Meloni appellandosi alla sua proverbiale “coerenza”.

Questo però è il tempo di sporcarsi le mani, Salvini è pronto a farlo per aiutare l’Italia a uscire fuori dall’emergenza sanitaria, economica e sociale che il precedente governo ha contribuito ad alimentare con diverse scelte sbagliate. E quindi per il segretario leghista l’uscita di scena di Conte e del suo portavoce non è altro che una splendida notizia per guardare al futuro prossimo con maggiore ottimismo.

Clicca qui per vedere il tweet di Salvini

