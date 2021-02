Piazzapulita, Stefano Bonaccini contro Renzi: "Se abbiamo Salvini al governo è colpa sua"

19 febbraio 2021 a

"Non è colpa del Pd o di Nicola Zingaretti se oggi non c'è più una maggioranza di centrosinistra in Parlamento". Stefano Bonaccini, governatore dem dell'Emilia Romagna, sembra chiudere la porta in faccia a Matteo Renzi, e non è un dettaglio da poco. Molti, infatti, sussurrano che la nuova sfida del leader di Italia Viva sia rientrare dalla finestra al Nazareno, mettendoci alla guida un uomo a lui un tempo molto vicino come Bonaccini.

Intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, è lo stesso Bonaccini a infliggere un colpo molto duro all'autostima di Renzi: "Se oggi abbiamo Salvini il governo è anche responsabilità sua. Io a differenza di Zingaretti non ho mai pensato al voto, perché andare a votare adesso con quello che sta accadendo... Gli interessi dell'Italia oggi non è una nuova campagna elettorale".





"Passare da Conte a Draghi è stato un bene per il Paese? Lo diranno le politiche che faranno, io sono contento che Mattarella abbia scelto Draghi, la scelta più autorevole. "Ma Draghi premier è un merito o un demerito di Renzi?", chiede Formigli. "In parte è anche una sua vittoria, ma penso che stiamo parlando troppo di nomi e cognomi e poco delle cose da fare per gli italiani".

Quando Formigli gli chiede di una eventuale scalata al Pd, Bonaccini svicola: "Parlare oggi del congresso sia da marziani. Io giro molto e nessuno mi chiede della segreteria del Pd, ma tutti di scuola in presenza, di lavoro garantito, di imprese e ristoranti da riaprire. Non posso rispondere no, perché non so cosa accadrà".

