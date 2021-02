Matteo Renzi? "Una metastasi". Pd, il braccio destro di Zingaretti scatena il caos dentro Italia Viva

18 febbraio 2021 a

"Metastasi renziana". Ecco cos'è Matteo Renzi per qualcuno del Pd: un cancro. Carta, anzi social canta: Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del partito democratico, di fatto uno dei bracci destri operativi del segretario Nicola Zingaretti, si è reso protagonista di uno sfondone tanto clamoroso quanto rivelatore. Su Twitter, come sottolinea il Giornale, ha messo il cuoricino (per i non avvezzi, equivale al massimo apprezzamento al pensiero altrui) a una frase che recita: "E se dovessimo perdere qualche metastasi renziana, pazienza".

Il tema è la nascita dell'integruppo parlamentare che riunirà Pd, Movimento 5 Stelle e LeU. Una sorta di laboratorio politico preliminare alla candidatura del premier uscente Giuseppe Conte come candidato del nuovo cartello elettorale di centrosinistra. E non è un caso che l'avvocato del popolo abbia benedetto a tempo di record l'iniziativa.

L'imbarazzo è tanto, e infatti lo stesso Vaccari ha precisato a David Allegranti, il giornalista del Foglio che aveva dato notizia del cuoricino, di non condividere quelle parole, che non si dovrebbero usare. Insomma, una semplice svista, un clic sventurato e inavvertito? Dentro Italia Viva non la pensano così e sospettano che in realtà, al Nazareno, la posizione sia comune a molti papaveri. Tanto che lo stesso Roberto Giachetti, deputato di IV, alla Camera per la fiducia al neo-premier Draghi ha rimbrottato "quelli che dovrebbero esserci amici", cioè i colleghi del Pd, per quelle affermazioni. Non tira una bella aria a sinistra.

