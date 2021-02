Sondaggio Pagnoncelli, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia mettono il turbo: il balzo in sette giorni

27 febbraio 2021 a

Giorgia Meloni è l'unica a crescere, ancora. Questa volta è un balzo esorbitante quello di Fratelli d'Italia che registra un +2,2 per cento e si porta dritta dritta al 17,2. Il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera sembra dunque premiare l'opposizione che, nel governo di Mario Draghi, vede solo la Meloni come esponente. Surclassato di gran lunga invece il Movimento 5 Stelle che arretra nuovamente al 15,4 per cento, lasciandosi alle spalle quasi un punto percentuale di apprezzamento (per la precisione 0,9). Non va meglio al Partito democratico che scivola in egual maniera al 19 per cento. Primo posto sempre la Lega di Matteo Salvini, stabile al 23 per cento. Lieve contrazione anche per Forza Italia.

Il partito di Silvio Berlusconi, con il 7,6 per cento perde 2,6 punti percentuali. Dietro, Italia Viva. La forza politica di Matteo Renzi, nonché causa del governo di Mario Draghi, sale al 2,9 per cento. Appaiati secondo i dati Ipsos Azione e +Europa, entrambi al 2,3 per cento. Nel complesso i tre principali partiti del centrodestra insieme raggiungono il 47,8 per cento dei consensi, mentre il centrosinistra (escludendo Si) è al 29,8. Tra i politici, primo posto per il ministro della Salute Roberto Speranza che si conferma con un gradimento pari al 40 per cento, in aumento di due punti. A seguire la Meloni (indice 38), in aumento di 3 punti, come Salvini (32), quindi Zingaretti (30, in aumento di 1).

Sempre altissima la fiducia nel nuovo premier. Mario Draghi una stabilità dei giudizi da non sottovalutare. Questo - spiega Pagnoncelli - "testimonia l'apertura di credito che gli italiani esprimono nei confronti del nuovo esecutivo e le grandi aspettative suscitate sui tre fronti: emergenza sanitaria, situazione economica, riforme. Ma non si tratta di una sorta di cambiale in bianco. Molto dipenderà dai risultati che il governo riuscirà a ottenere e dall’immagine di coesione che riuscirà a dare".

