Alessandro Di Battista, col M5s non è finita? "Decido a settembre, in base allo stato dell'arte"

28 febbraio 2021 a

a

a

"Matteo Renzi riceve soldi da un fondo saudita e adesso deve dimettersi, punto". Non ha dubbi Alessandro Di Battista, dopo quanto emerso su un rapporto della Cia, secondo cui il principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman "approvò l'operazione per catturare o uccidere il giornalista saudita Jamal Khashoggi". Per Di Battista non ci sono dubbi: "Il rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano, e che era già noto quando il senatore si recava in Arabia Saudita. L'ex premier è stato lì per lodare il principe anche durante la crisi politica che lui stesso ha provocato. Ma essendo tornato al governo, nessuno gli chiede le dimissioni, e solo in queste ore qualcuno sta cominciando a chiedergli conto di quanto accaduto", spiega l'ex deputato M5s.

"Non ho le prove, ma sono sicuro ci sia lui". Dibba terremota il governo: chi c'è davvero dietro Draghi

Di Battista torna sulla sua uscita dal Movimento dopo il sì dei grillini al governo Draghi: "Ho provato fino all'ultimo a convincerli che era un errore. La storia di Draghi, antitetica ai principi del Movimento, la genesi e la composizione di questo governo fanno capire chiaramente come non fosse possibile entrare in questo esecutivo. Io sono rimasto alla linea del Movimento di un mese fa e non ho cambiato idea: loro sì. Potrebbero risponderle che stando dentro possono difendere meglio risultati come la riforma della prescrizione. E in questi giorni lo hanno anche dimostrato, no? Lo avrebbero potuto fare in modo più incisivo, astenendosi nel voto di fiducia e valutando ogni singolo provvedimento in Aula, senza doversi sedere accanto ai forzisti Brunetta, Gelmini e Carfagna", rivela.

Causa collettiva, nuovo gruppo in aula. Ufficiale: i "trombati" rovinano il M5s. Dibba? Cancellato da tutto, addio brutale

Infine una considerazione che lascia una speranza per chi all'interno del Movimento spera in suo ritorno: "Adesso trascorro giorni di grande libertà. Mi chiamano tanti attivisti e anche parlamentari. Da qui ai prossimi mesi scriverò e lancerò proposte politiche. Poi a settembre prenderò una decisione, in base allo stato dell'arte", conclude lasciando uno spiraglio per un possibile rientro.

Video su questo argomento Di Battista: "M5S mi aveva promesso mai piu con Renzi. Non sono stato io a cambiare linea"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.