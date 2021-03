Marianna Madia, scoop-Signorini: "Al coltello". La frase rubata al cellulare: che razza di roba è il Pd

04 marzo 2021 a

Le orecchie lunghissime a fini di Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini, arrivano anche alla politica. Già, perché nella rubrica Chicche di Gossip, un grande classico del settimanale, si parla anche di Marianna Madia, la deputata del Pd in odor di sottosegretariato con Mario Draghi, poltrona sfumata all'ultimo dopo lunghi giorni di indiscrezioni. E anche l'indiscrezione rilanciata dal rotocalco di Signorini non è di puro gossip, ma di politica. Almeno in apparenza.

Su Chi, infatti si legge: "Chissà con chi ce l’aveva la deputata del Partito democratico Marianna Madia mentre, parlando ad alta voce al cellulare, si è riferita ad alcune lotte al coltello. Strano, nel Pd si vogliono tutti così bene...", conclude con ironia il settimanale. Già, al Nazareno è guerra tra bande. Ad accendere la tensione in primis la mancata nomina di donne in veste di ministro. Dunque le differenti correnti che si scornano sull'alleanza col M5s targato Giuseppe Conte. Tanto che, si sussurra, la segreteria di Nicola Zingaretti sarebbe clamorosamente a rischio e potrebbe crollare già nei prossimi giorni, in vista di un congresso che, puntuale come le tasse, ci consegnerà un nuovo segretario dem.

Per quel che concerne le indiscrezioni che la avevano riguardata, la Madia era data in quota per un sottosegretariato all'Economia, che come detto poi è sfumato. E, forse, quando parla al cellulare di "lotte al coltello" pensa anche a quello. Pericolo scampato per i pensionati, come vi avevamo raccontato noi su LiberoTv: la Madia, infatti, ha quel vecchio "vizietto" di mettere mano alle pensioni. Di ridurle, di tagliarle. Meglio non averla sottosegretario...

