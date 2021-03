Matteo Salvini, il piano del leader della Lega: Mario Draghi al Quirinale e lui premier? Retroscena: tutto tra un anno

16 marzo 2021 a

Matteo Salvini? “Punta alle elezioni tra un anno, subito dopo l’elezione del presidente della Repubblica”: lo scrive Marco Antonellis, che nell’edizione odierna di Italia Oggi dà conto di alcune voci autorevoli che arrivano dal fronte della Lega. Il segretario è descritto come “stretto a destra da Giorgia Meloni e a ‘sinistra’ da Giancarlo Giorgetti” e questo spiegherebbe perché non stia propriamente tenendo il “profilo basso” che tanto piace a Mario Draghi.

Ma d’altronde non fa parte dell’indole di Salvini, che avverte l’esigenza di dover far sentire la sua presenza per un obiettivo che per Antonellis è molto chiaro: quello di diventare premier quando la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo e quindi non ci sarà più bisogno del governo di “alto profilo” voluto da Sergio Mattarella e presieduto dall’ex presidente della Bce. Tra l’altro sempre secondo Italia Oggi al segretario della Lega non dispiacerebbe se al Quirinale andasse proprio Mario Draghi.

“Ma non ditelo a Berlusconi - aggiunge Antonellis - con il quale c’era già stata una mezza promessa; di ‘morire’ per Silvio però a via Bellerio non ne hanno più voglia”. Inoltre i fedelissimi hanno rivelato che Salvini si sta trovando bene con Draghi, nonostante i metodi comunicativi agli antipodi, e non gli dispiacerebbe ritrovarselo nel ruolo di presidente della Repubblica. Anche perché “avere un buon rapporto con il Quirinale è fondamentale per le ambizioni future di Salvini: vuole fortissimamente fare il presidente del Consiglio. Meglio se già tra un anno”, conclude l'articolo.

