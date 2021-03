Letizia Moratti in corsa per il Quirinale, ecco chi vuole "fare le scarpe" a Mario Draghi: i nomi in campo

19 marzo 2021 a

a

a

La politica ha cominciato ad occuparsi del prossimo inquilino del Quirinale. Dopo che Sergio Mattarella ha rifiutato il bis, il candidato naturale è diventato il premier Mario Draghi. Ma non sarà così facile. I partiti hanno cominciano a fare calcoli e strategie in ottica quirinalizia. C'è anche un primo toto-nomi con il nome di Enrico Letta, appena eletto segretario del Pd e anche quelli di Dario Franceschini, Walter Veltroni, Lorenzo Guerini e Pierluigi Castagnetti.

Draghi al Colle e lui premier. Tutto tra un anno, indiscreto su Salvini dal cuore della Lega: il piano perfetto (e le voci sul Cav)

Nel centrodestra, messo da parte Silvio Berlusconi, secondo il retroscena di Marco Antonellis per Affaritaliani il nome più gettonato è quello di Letizia Moratti. Nel centrodestra non sono trutti d'accordo e c'è anche chi avanza il sospetto che Giancarlo Giorgetti, stratega del centrodestra in ottica istituzionale, abbiano deciso di rimetterla in pista dandogli un ruolo politico di primo piano in Lombardia per toglierla di mezzo dalla corsa al Colle. Ma la stessa Moratti potrebbe anche un essere ottimo nome anche per Palazzo Chigi.

"Pensa lo stiano prendono in giro". Dago svela l'impensabile su Draghi: chi sono i big al governo che l'hanno "deluso"

Nel frattempo Mario Draghi continua a lavorare a Palazzo Chigi, anche perché se il suo compito dovesse essere soddisfacente e risollevare il Paese dalla crisi, la sua strada verso il Quirinale sarebbe spianata. Ieri, intanto, giovedì 18 marzo, ha celebrato la ricorrenza per ricordare i morti nella pandemia di coronavirus. Il premier per l’occasione e ha visitato Bergamo. Ha deposto una corona di fiori al Cimitero monumentale, poi l'inaugurazione del Bosco della memoria. Su tutti gli edifici pubblici bandiere a mezz'asta. Il premier ha voluto anche rendere omaggio a chi ha lottato e a chi non c'è più: "Vorrei che mi sentiste vicino, nella tristezza e nella speranza. Il Paese vuole rialzare la testa". L'omaggio a tutti i bergamaschi è stato naturale: "Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti. Avete vissuto giorni terribili, sono tante le immagini di questa tragedia ma una è indelebile, la colonna di carri militari carichi di bare". Un discorso, insomma, da Capo dello Stato.

Video su questo argomento Covid, Draghi a Bergamo "Lo Stato c'è"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.