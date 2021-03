Franco Bechis, la stoccata a Lega e Forza Italia: "Ma che cosa state a fare nel governo?"

30 marzo 2021 a

a

a

Il premier Mario Draghi ha fatto sapere che agli italiani bisogna offrire "speranza e gusto nel futuro". Ma fino ad ora o, almeno, ancora non è così, secondo il direttore del Tempo, Franco Bechis. Il giornalista è sconsolato ed ironico nel raccontare cosa è stato offerto agli italiani: "Fin qui la sola offerta che c'è stata Speranza - Roberto - nel presente. E cioé un ministro -saracinesca, che ha fatto del lockdown una religione a cui forse è stato convertito dal braccio destro Walter Ricciardi, la più grande Cassandra che abbiamo visto all'opera nell'ultimo anno". Il giornalista cita poi i tanti decreti, dpcm e altre iniziative del Conte Bis e spiega che adesso con Draghi bisogna "stabilire nel prossimo decreto le riaperture delle attività produttive e commerciali sul territorio a seconda della situazione dell'epidemia, reintroducendo subito le zone gialle che non si capisce bene perché siano scomparse dall'orizzonte", spiega.

Conte rischia la condanna al carcere? Bomba-Grassi, che cosa sa Bechis: "Ricordate il Cav: se compra un senatore...."

Bechis, nel suo articolo sul Tempo, poi entra più nel dettaglio nelle dinamiche degli alleati o ex alleati in rapporto proprio al governo Draghi che è nato con il centrodestra diviso: con Forza Italia e Lega dentro e Fratelli d'Italia all'opposizione. "Oggi c'è un nuovo governo e una nuova maggioranza. Fin qui però nulla di diverso da quel che è stato, salvo la persona di Draghi e il suo modo di comunicare più sobrio. Ma metà del governo è composto con gli stessi che prima avevano messo l'Italia in ginocchio, ma l'altra metà? Lega e Forza Italia che stanno lì a fare? Giorgia Meloni continua a dire le stesse cose di prima con coerenza, ed è la sola a rappresentare quelle categorie. Ma sta all'opposizione", precisa Bechis.

Conte, la gaffe-social contro Renzi? Indiscreto-Bechis: la manina di Mattarella e il disastro di Casalino, giullari a Palazzo Chigi .

Ma Bechis lancia un monito specifico al centrodestra che appoggia Draghi: "Anche Matteo Salvini insiste sulla necessità di stabilire ora il ritorno alla vita produttiva, ma i ministri della Lega in consiglio dei ministri, che fanno? E quelli di Forza Italia? Tutti ipnotizzati e terrorizzati da Speranza? Sarebbe triste davvero". Infine la chiusa è sullo strumento del lockdown: "H È stato uno strumento di punizione selettiva, non una misura di protezione dei cittadini di un Paese. E stata la più grande ingiustizia che abbiamo subito nella storia dell'Italia democratica", conclude il giornalista.

Video su questo argomento Le impressionanti immagini di una Roma semi-deserta nei giorni del Coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.