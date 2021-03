Decreto coroanvirus, indiscrezioni: niente zona gialla per tutto aprile. Verso lo scontro tra Mario Draghi e la Lega?

31 marzo 2021 a

Alle 17.30 il via al Consiglio dei ministri chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di norme per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Ma da fonti di governo trapelano indiscrezioni pesantissime. L'ipotesi prevalente sarebbe quella di "nessuna zona gialla fino al 30 aprile". Questo quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid e che prorogherà il dpcm approvato lo scorso 2 marzo. Insomma, dal 7 aprile in poi misure anti-contagio ancor più stringenti e spalmate per l'intero mese.

Un punto che, se confermato, aprirebbe uno scontro nel governo. Matteo Salvini e la Lega, infatti, si sono sempre detti contrari a questa ipotesi. Si era ragionato su un compromesso, ossia nessuna zona gialla ma solo fino alla metà del mese. E ancora, Salvini nelle ultime ore aveva suggerito di proseguire con il sistema a colori: "Se i dati dicono zona gialla è gialla, se dicono rosso è rosso". Ma, come detto, si starebbe ragionando su soluzioni ben più drastiche. Inevitabile, nel caso, lo scontro, che potrebbe arrivare al mancato voto al provvedimento da parte della Lega, così come era filtrato negli ultimi giorni della scorsa settimana e come ha chiesto anche il senatore Claudio Borghi in un'intervista a Libero.

La bozza del decreto in questione, aggiunge che si applichino solo misure da zona arancione e rossa. Prevista però per il CdM la possibilità di prevedere deroghe nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Il testo in discussione, come annunciato, comprenderà anche lo scudo penale per i vaccinatori, oltre a una legge che imporrà l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. E ancora, verranno inserite nel decreto le nuove regole per i concorsi pubblici.

