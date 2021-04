Vaccino, il generale Figliuolo ferma Vincenzo De Luca: "Nessuna deroga al piano nazionale"

12 aprile 2021 a

Il generale Francesco Paolo Figliuolo blocca il governatore Vincenzo De Luca. Qualche ora fa il presidente della Campania ha annunciato che la sua Regione seguirà un proprio piano vaccinale, immunizzando per categorie economiche e non per fasce d’età, come invece prevede la campagna nazionale. Una volta finite le vaccinazioni agli ottantenni, l’intento di De Luca sarebbe stato quello di provvedere alle immunizzazioni dei settori economici.

“Con riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ribadisce che la campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale – si legge nella nota di Figliuolo - senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all'Ordinanza n. 6, che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere dal Covid 19”.

Nella nota del commissario, inoltre, si fa riferimento al fatto che l’obiettivo della campagna vaccinale è quello di “mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all'infezione”. E ancora: “Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”. Intanto Massimiliano Fedriga ha commentato il comportamento del governatore campano, che ha anche minacciato l'assenza della sua Regione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni se non arriveranno i vaccini: "Ho un buon rapporto con De Luca che legittimamente propone la sua tesi, ma poi bisogna arrivare a una sintesi. Sui vaccini dobbiamo utilizzare il metodo più oggettivo ed egualitario possibile a livello nazionale, altrimenti poi si creano tensioni sociali che difficilmente gestiamo".

