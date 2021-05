Omnibus, "Fedez collabora con Amazon". Altro che Primo maggio: il grave imbarazzo del Pd Emanuele Fiano

04 maggio 2021 a

Si discute del caso Fedez e della Rai in studio a Omnibus, su La7, nella puntata di oggi 4 maggio. E Maurizio Gasparri osserva: "Anche Dario Fo fu estromesso dalla Rai per una vicenda che oggi farebbe ridere. Poi c'è stato Adriano Celentano". Insomma, continua Gasparri "è una faida tutta interna alla sinistra. Se la lottizzazione la fa la sinistra va bene se invece la fa l'altra parte no". La sostanza, aggiunge, "è che le sentenze della Corte costituzionale l'editore della Rai è il Parlamento, cioè deve rappresentare tutti i cittadini e tutte le opinioni. Non è il governo".

Alla festa del Primo maggio, attacca quindi Gasparri, "si è sempre fatto politica e non si è mai parlato di lavoro. Il tema si è perso. L'artista porta il discorso dove vuole. Fedez non ha parlato di lavoro perché mi dicono che collabora con Amazon. Perché non ha parlato delle condizioni dei lavoratori Amazon? Facciamo un bel dibattito sul lavoro e sulla giustizia, per esempio", conclude il senatore. E Fiano resta di sasso.

Lo stesso piddino Fiano sul caso Fedez sostiene che "il problema è che la telefonata con i vertici di RaiTre c'è stata. E' sempre così? Bisogna controllare i testi? Vengono vagliati i monologhi? Anche a Sanremo?". E ancora: "Noi abbiamo la più potente democrazia del mondo, gli Stati Uniti, dove gli artisti si schierano da sempre, da una parte o dall'altra. Dalla pena di morte, alla droga, al razzismo". Quindi, conclude Fiano, "c'è un sistema. Qual è il sistema a cui deve soggiacere un artista? Se le accuse di Fedez sono calunniose lo vedremo perché finiranno in tribunale".

