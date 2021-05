Matteo Renzi, la frase rubata: "Pensavo servissero sei mesi. E invece...". Giustizia e Quirinale, così si gode il tracollo di Pd e M5s

14 maggio 2021 a

Crollato il blocco giustizialista, il potere grillino si è disintegrato. E Mario Draghi ha fatto un repulisti della lobby giallorossa, come testimonia l’ultima mossa di mettere Elisabetta Belloni a capo dei Servizi segreti al posto del contiano Gennaro Vecchione. In estrema sintesi, è questo il concetto espresso da Augusto Minzolini nel suo editoriale su Il Giornale, all’interno del quale sono riportate anche alcune confidenze che Matteo Renzi avrebbe fatto ai suoi fedelissimi.

“Gli sta crollando tutto addosso: ho sempre detto che in sei mesi il sistema di potere di Conte e gli equilibri che lo tenevano su sarebbero caduti. Come al solito ho esagerato, sono bastati tre mesi”. Parole, queste attribuite al senatore di Rignano, assolutamente plausibili dato che racchiudono tutto l’ego ma al tempo stesso l’abilità politica propria di Renzi. Tra l’altro a concordare con la sua visione del mondo giallorosso è anche il leghista Stefano Candiani: “Non avendo altro cemento che il potere quel mondo ormai è moribondo”. Minzolini ha aggiunto che le due anime dell’alleanza giallorossa soffrono una crisi strutturale, eppure finora Mario Draghi ha scelto di non infierire su di loro, a costo di entrare in collisione con quella di centrodestra.

“Non ho capito - ha confidato sempre il leghista Candiani - se Draghi è un lupo camuffato da agnello, o no. So solo che se Salvini propone riapriamo martedì, lui risponde mercoledì. Se Matteo dice al mattino, lui la sera. Eppure noi siamo i più affidabili della sua maggioranza, nel concreto anche i più vicini a lui sul piano dei contenuti. Ma lui salvaguarda gli altri, magari perché non vuole che facciano pazzie visto gli sta crollando il mondo addosso”. Infine un ‘avviso’ in ottica Quirinale: “La crisi noi sicuramente non l'apriremo mai, ma se poi Draghi vuole andare davvero al Colle, chi lo vota, visto che i voti li ha il centrodestra?”.

