Mezz'ora in più, Carlo Calenda contro Enrico Letta: "Tassa di successione? Non capisco perché inventano cose astruse"

“Non capisco perché inventano cose astruse”: Carlo Calenda – ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3 - commenta così la proposta di Enrico Letta sull’aumento della tassa di successione sui patrimoni sopra il milione di euro. Una richiesta che verrebbe fatta "alla parte più ricca della popolazione, l'1%, per dare un contributo a i giovani". Una sorta di "dote" per i 18enni più disagiati.

"Sono contrario all’idea che risolvi i problemi dei giovani dandogli una dote. Noi di Azione abbiamo fatto altre proposte per i giovani, ma su cose specifiche, come l'aumento dei finanziamenti ai giovani quando vanno all'Università o la mobilità degli affitti. L’anno scorso hanno tagliato le tasse per 4 miliardi e mezzo a tutti. Noi avevamo detto ‘perché non lo fate solo sui giovani?’. Potevano fare zero tasse ai giovani fino ai 25 anni e il 50 per cento dai 25 ai 30 anni”.

Parlando del Partito democratico in generale, invece, il leader di Azione ha sottolineato: “Quando si parla di Pd si parla sempre di cose che sono interne al partito e che non hanno mai a che fare con l’elettore. E così si muore”. “Questo è vero”, ha concluso la padrona di casa, Lucia Annunziata.

