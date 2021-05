Sondaggio Swg per Mentana, Lega e Fratelli d'Italia fanno il vuoto: Pd-M5s, sprofondo giallorosso

31 maggio 2021 a

a

a

Gli italiani dicono "centrodestra". Se sarà unito, e al governo, dipenderà soprattutto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, le cui schermaglie rischiano di rendere inutili i sondaggi. Quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, per esempio, che parla nuovamente chiarissimo: la Lega sale al 21,7%, crescendo dello 0,4 in sette giorni. Meglio ancora Fratelli d'Italia, stabilmente il secondo partito d'Italia ormai con il 20% tondo, +0,5 nell'ultima settimana. Anche a fronte del calo di Forza Italia, che ormai priva da mesi del suo leader e frontman Silvio Berlusconi perde lo 0,6 scendendo al 6,3%, il valore totale della coalizione di centrodestra sale al 48 per cento. Valore virtuale, visto che al momento la Lega e Forza Italia sono forze di governo, addirittura "trainanti" nella maggioranza Arlecchino che sostiene il governo di Mario Draghi (talmente trainanti da far sembrare "di complemento" la componente giallorossa, in certi momenti), mentre FdI è rimasto fieramente all'opposizione, unico partito dell'arco parlamentare. In vista delle elezioni amministrative, nessuno mette in dubbio il ritorno di una coalizione, ma è sulla media e lunga distanza che potrebbero pesare le differenze strategiche dei leader Salvini e Meloni.



L'impressione, però, è che basterà usare un po' di buon senso per sfruttare la situazione. "Draghi ha archiviato la sinistra", rifletteva Antonio Socci domenica su Libero. E la considerazione sembra essere perfettamente fotografata dal sondaggio per Mentana. Il Partito democratico, con buona pace di Enrico Letta, perde mezzo punto percentuale secco e cala al 19% tondo tondo. Anche il Movimento 5 Stelle, diviso tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, prosegue la sua discesa e si assesta ora al 15,8%, con un sonanante -0,7 nell'ultima settimana. Residuali le risalite dei cespugli di sinistra, da Azione al 3,6% alla Sinistra Italiana al 3% (entrambe in salita di 0,3 punti). Così non andranno lontano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.