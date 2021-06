Alessandra Ghisleri boccia Giuseppe Conte: "Chi deve tacere per dimostrare di non essere totalmente cretino"

01 giugno 2021 a

a

a

Se il Pd di Enrico Letta arranca, Giuseppe Conte con il suo nuovo Movimento 5 stelle non riesce nemmeno a partire. L'ex presidente del Consiglio è infatti alle prese con un problema strutturale. La realtà, confida Matteo Renzi ad Augusto Minzolini, "è che non è capace. È diventato presidente del Consiglio per caso. Un po' come Letta. E ora Conte soffre". Del resto lo confermano anche i sondaggi che per Conte le cose non vanno più così bene. L'ultimo sondaggio SWG per La7 "fotografa le difficoltà sia di Conte, sia di Letta: se Lega e Fratelli d'Italia aumentano, Pd (-0,5) e grillini (-0,7) perdono", osserva l'ex senatore di Forza Italia su Il Giornale.

Video su questo argomento "Uniti per crescere e credere nel futuro": l'appello di Mario Draghi all'Italia e agli italiani

E Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia research conferma questo trend: "La verità è che Mario Draghi sta dimostrando come Conte non sia stato poi granché bravo come premier. Anzi. Ora Lui e Letta stanno pianificando una politica che per avere successo ha bisogno di due anni, se bastano. Ma se si vota il prossimo anno si ritroveranno senza politica e senza voti". E ancora, affonda la regina dei sondaggi: "In più Conte ha l'handicap che, per mantenere l'indice di gradimento che ha, non deve schierarsi. Deve galleggiare. Come diceva mio nonno, deve stare zitto per dimostrare di non essere totalmente cretino".

"Ci passeranno più tempo del solito". Conte e Olivia avvistati: il fallimento politico dell'ex premier

Ma, come sottolinea Minzolini, "questa stravagante qualità, in realtà, è un limite: il metodo del galleggiamento, della mediazione, del 'non esporsi', infatti, è indicato per un premier che necessariamente deve tenere insieme una coalizione, ma non si addice per nulla ad un leader di partito che deve esprimere l'identità della forza politica che guida. Anzi è un atteggiamento che nel tempo potrebbe rivelarsi letale". Il rischio è quello di "condannare all'oblio sia se stesso che il suo partito".

"Di Battista contattato da Fratelli d'Italia". Un ribaltone politico senza precedenti: l'indiscrezione sull'asse anti-Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.