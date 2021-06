Silvio Berlusconi, una pesantissima frase rubata: "Magari". Il "sogno proibito" che spiazza anche Forza Italia

05 giugno 2021 a

"Sono tornato in famiglia, sono emozionato e mi fa piacere vedervi tutti. Sono a disposizione". Silvio Berlusconi ha riunito via Zoom il vertice di Forza Italia. "Magari nascesse un partito unico del centrodestra" ha azzardato il Cav ipotizzando scenari futuri di alleanze con la Lega. Molto dipende dalla legge elettorale. A luglio inizia il semestre bianco, si va verso le elezioni del capo dello Stato. "Non sarà un'annessione ma collaborazione. Uniti si vince, per il bene dell'Italia e del governo Draghi" ha spiegato il segretario della Lega.

Sono tante però le preoccupazioni degli azzurri che temono di scomparire sotto Salvini. Berlusconi però ha sottolineato l'importanza della federazione, allargata a Giorgia Meloni, senza escludere la sopravvivenza di Forza Italia come forza politica indipendente, "guida culturale del centrodestra, custode dei valori liberali, garantisti, cristiani, europeisti", ha spiegato. Il Cavaliere ha ribadito poi, scrive il Giornale, "i punti del programma: credibilità di governo, riforma della giustizia, riforma fiscale, con tanto di raccolta di firme ai gazebo in tutte le regioni tra l'11 e il 13 giugno, difesa delle imprese colpite dalla pandemia".

Dopo l'incontro di Draghi con Meloni, l'obiettivo dichiarato è "una casa comune in Parlamento per aiutare l'esecutivo a essere più efficace sui temi sentiti dalla coalizione", ribadiscono da Fratelli d'Italia. "Un modo per insistere sul programma di centrodestra: aiuti a famiglie e imprese, riforme, taglio dalle tasse, infrastrutture, giustizia e sicurezza", scrive il Giornale. Un po' scettico Giovanni Toti che con Luigi Brugnaro punta a una leadership personale ("la federazione esiste già"). Positivo invece Antonio Saccone per l'Udc: "Apprezziamo gli sforzi per costruire la famiglia popolare, liberale e cattolica". Molto favorevole Maurizio Lupi, NcI: "Siamo da sempre sostenitori dell'unità del centrodestra, nel rispetto delle diverse sensibilità e storie".

