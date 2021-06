Gianfranco Fini e Storace a pranzo insieme anni dopo il brutale litigio: "Sei stato l'unico", quella pesantissima frase rubata

12 giugno 2021 a

Gianfranco Fini e Francesco Storace, ex segretario An il primo e il suo capo ufficio stampa il secondo, l'uomo della svolta della destra italiana a Fiuggi e il suo portavoce, si sono ritrovati qualche giorno fa a pranzo. Dopo anni dal litigio che li separò politicamente ed umanamente sul giudizio storico sul fascismo, si sono ritrovati l'altro giorno a pranzo insieme. "Francesco, tu sei l'unico che mi ha attaccato quando ero al massimo della mia ascesa. Ti riconosco il coraggio", gli ha detto Fini. Appuntamento a Roma al ristorante Arturo sull'Aurelia Antica, un posto che il gruppo dirigente di Alleanza nazionale - all'epoca della leadership finiana - aveva scoperto grazie al capo della segreteria Donato Lamorte, scomparso nel 2014.

I due hanno ordinato un antipasto di pesce, annaffiato da vino bianco e si sono lasciati andare a mille chiacchiere tra presente e passato. "Non ci sono piani di battaglia all'orizzonte, semplicemente il diritto di frequentarsi", ha spiegato poi Storace. "Poi, certo, l'incantesimo si è dissolto perché le stagioni passano per tutti. Oggi gli elettori di destra guardano in due direzioni: Meloni e Salvini". Prima di questa rimpatriata si erano scritti su Twitter. "Francesco, ricominciamo dalla Fondazione", aveva scritto Fini il 14 novembre 2014. "Ho mille dubbi, Gianfranco", aveva risposto Storace.

Ma i dubbi per un incontro, almeno a pranzo, si sono dissolti. "Il resto conta nella memoria di ciascuno per come lo si è vissuto. In tanti dicono "ah, se Fini fosse stato buono". L'avevano detto anche a me quando ero uscito da An proprio contro Fini. Ma quando mai noi di destra siamo stati "buoni"? Chi lo era nel nome della poltrona vuol dire che di destra non era", ha spiegato Storace che oggi ha intrapreso una nuova avventura professionale ed è vicedirettore del quotidiano il Tempo.

