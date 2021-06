Luigi Di Maio, la pugnalata al M5s: "Con Giuseppe Conte finalmente siamo una forza responsabile e ragionevole"

14 giugno 2021 a

a

a

Il nuovo M5s di Giuseppe Conte è la dimostrazione di come "ci sia in atto un tentativo per fare finalmente del Movimento una forza responsabile, organizzata e ragionevole. Uniti possiamo raggiungere l'obiettivo". Suona più come una pugnalata al suo partito che come un complimento quanto affermato da Luigi Di Maio in una intervista a La Stampa. E' come dire che finora i pentastellati a cui appartiene non sono stati né responsabili né ragionevoli. E che quanto si predica ora è l'esatto contrario del grillismo: "Beppe rappresenta la creatività. Le sue idee sono sempre avanti 20 anni. Lui è la mente e lascia volentieri l'organizzazione agli altri".

Toninelli, l'insulto al generale Figliuolo mentre si vaccina: ecco la vergogna (per cui viene massacrato) | Guarda

Eppure Grillo non vuole togliere il limite dei due mandati. "E' una questione di cui si sta occupando Conte e io sono l'ultima persona che ne può parlare. Faccio il ministro degli Esteri e servo il Paese dando il meglio di cui sono capace. Quando il popolo mi dirà di farmi da parte smetterò di servirlo", prosegue D Maio. E se il popolo lo facesse davvero, pazienza. Il benservito "prima o poi capita a chiunque. Neanche le dittature restano vita natural durante".

"Pugni in faccia, rinchiuso in uno sgabuzzino". Il deputato M5s Aiello massacrato in strada, un terribile sospetto: cosa c'è dietro

Per quanto riguarda la leadership di Conte, Di Maio parla di "un processo di avvicinamento. E Conte gode di un largo consenso sia interno che esterno. Una legittimazione che è già nei fatti presto diventerà anche formale". E guai a dire che sia Di Maio il vero leader: "Questa è una vecchia storia. Io sono stato messo in contrapposizione con tutti. Da Di Battista a Casaleggio padre, da Grillo a Casaleggio figlio. Adesso è la volta di Conte. La verità è che il Movimento è la mia casa e io al Movimento sarò sempre leale. Il consenso di cui godo non sarà mai contro, ma soltanto per".

“Giorgia davanti alla Lega”. Fratelli d'Italia con il turbo: il sondaggio che decreta il sorpasso, ma attenti alle cifre

Ora "dico seriamente che siamo l'unica forza politica che ha fatto parte degli ultimi tre governi, contribuendo in modo significativo a ottenere i risultati che cominciamo a vedere", dice ancora Di Maio. "Penso alla gestione della pandemia, alle proiezioni di crescita economica al 4% o ai dati record sull'export. Penso anche alla capacità di mettere al centro dell'agenda Draghi il tema della transizione ecologica di cui in questi giorni si è discusso al G7 e di cui si discuterà ancora al G20 di Napoli". Ora sono "responsabili" e "ragionevoli".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.