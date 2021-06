Beppe Grillo contro Giuseppe Conte: "Ha messo al centro se stesso, io lo chiamavo e lui non si faceva trovare"

30 giugno 2021 a

Mentre ieri metteva alla porta Giuseppe Conte con un post, oggi Beppe Grillo si rivolge agli iscritti del Movimento 5 Stelle mettendoci la faccia. In un videomessaggio di 6 minuti, il garante ha ripercorso quanto accaduto nei mesi scorsi, da quando ha conferito il mandato per rilanciare il Movimento all'ex premier fino alle prime incomprensioni: "Avevamo bisogno di lui, siamo un Movimento che può mutare, è giusto che ci sia una persona che lo cambi. Siamo un Movimento che permette a un professore d'università di venire lì e fare il presidente del Consiglio, l'abbiamo fatta accadere noi questa cosa. Eravamo tutti gasati, poi gli ho detto di vedere lo Statuto con i nostri avvocati e vedere cosa gli andava bene e cosa voleva cambiare. Da quel momento non l'ho più sentito".

A questo punto partono le accuse nei confronti dell'avvocato: "Lo chiamavo e non si faceva trovare. Sono rimasto anche in imbarazzo di essere l'unico depositario. Poi mi è arrivata la famosa bozza, io l'ho guardata ma era una roba che metteva al centro lui. Forse aveva frainteso. Ma negli Stati generali gli iscritti avevano detto di dividere i poteri". L'unica richiesta avanzata da Grillo - a suo dire - sarebbe stata quella di mantenere la figura del garante: "Non sentivo nulla dall'altra parte, allora mi sono detto che c'era qualcosa di strano".

Il fondatore del Movimento, poi, ha spiegato che Conte si sarebbe rifiutato di mandare avanti la trattativa nonostante, dopo la discesa a Roma, il comico avesse auspicato si riuscisse a chiudere nel giro di 4-5 giorni. "Ti risponderò in conferenza stampa", gli avrebbe detto l'ex premier. Infine una precisazione: "Io non sono il padre padrone del Movimento. Io sono il papà del Movimento. Forse Conte non è la persona più adatta che serve oggi al Movimento". E poi l'appello alla base in preda al caos: "Adesso restiamo uniti, ma se qualcuno se ne vuole andare è una scelta che farà in tutta coscienza".

