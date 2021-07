Beppe Grillo, piano B in risposta a Giuseppe Conte: "Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi leader"

04 luglio 2021 a

a

a

Entrambi hanno fatto un passo indietro. Beppe Grillo e Giuseppe Conte potrebbero trovare un accordo. Almeno è quello che sperano deputati e senatori del Movimento 5 Stelle che in queste ore assistono inermi alla disfatta. Qualcosa però sembra cambiare. Il fondatore ha deciso di ascoltare i suoi e aprire una possibilità al nuovo statuto firmato dall'ex premier. Il comico ha infatti nominato un comitato di sette big (tra cui Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli) al solo scopo di trovare una mediazione tra Conte e Grillo.

Il caos dei 5 Stelle travolge anche il Pd: "Costretta a ritirare la mia candidatura". Maria Antonietta Ventura, suicidio perfetto

In particolare tra i loro due statuti. In caso però la trattativa si faccia difficile, il garante a Cinque Stelle ha già nel cassetto un piano B, una strategia chiara qualora - scrive Il Corriere - Conte decida di dar vita a un suo partito. Grillo è così pronto nel caso a rimettere mano alle regole di candidatura per avere la leadership più riconosciuta e con il consenso più netto tra gli attivisti. Ecco allora l'idea di calare un tris d'assi: un M5S guidato - tra gli altri - da Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi. I tre - confermano fonti pentastellate - hanno "l'autorevolezza necessaria per imprimere una svolta". Eppure il trio sembra avere già il suo punto debole: la sindaca di Roma. Sono ben noti i disastri e le gaffe di cui si è macchiata governando la Capitale, figuriamoci un movimento già allo sbando. Al di là di tutto pare che sui tre ci sia parecchio pressione, e da tempo.

Video su questo argomento "Momento politico delicato". Scontro Grillo-Conte, parla Di Maio. Ora si capisce tutto

Da quando si parla di scissione, in molti chiedono a Di Maio, Fico e Raggi di valutare una eventuale candidatura. Nessuno, però, ha mai confermato l'interesse, ma di fronte a un intervento del garante i tre, qualora la situazione precipitasse di nuovo, potrebbero rompere gli indugi. Sempre che i sette saggi non riescano prima a trovare un accordo per far desistere l'ex presidente del Consiglio.



"La delusione più grande". Grillo ce l'ha con Conte? Non proprio: ribaltone-M5s, chi è il grillino sulla lista nera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.