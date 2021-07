Giuseppe Conte, la "frase rubata" con Di Maio: "Com'è che quello...", fin dove si spinge su Casaleggio

18 luglio 2021 a

Giuseppe Conte è seduto di fianco al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e all'orecchio gli sussurra: "Com'è che se chiamava quello riccioluto che ce capiva 'na cifra de internet?". Si tratta della vignetta esilarante di Osho pubblicata sulla prima pagine de il Tempo di oggi, domenica 18 luglio. E illustra un articolo titolato "L'era grillina di Giuseppi inizia con una gaffe".

Ovviamente il riferimento è al video pubblicato dal neo capo politico del Movimento 5 stelle sul suo profilo Facebook che contiene appunto una gaffe clamorosa. Quando ad un certo punto l'ex presidente del Consiglio parla dei fondatori del M5s, la scritta in sovrimpressione storpia infatti il nome di Gianroberto Casaleggio in "Gianroberto Cazzareggio". Tutto il discorso è stato accompagnato dai sottotitoli, ma l'errore ha trasformato l'omaggio alle due personalità che hanno creato il Movimento Cinque Stelle in un "vilipendio" al suo guru.

E Osho non poteva perdere l'occasione per "sfruttare" questa gaffe di Conte e trasformarla in una ancora più esilarante vignetta. Dove Gianroberto Casaleggio è definito addirittura il "riccioluto" che "ce capiva na cifra de internet" (visto che da lui è nata l'associazione e la piattaforma Rousseau per le iscrizioni e le votazioni del popolo cinque stelle.

