Lucio Malan, clamoroso addio a Forza Italia. Il senatore passa a FdI, la reazione di Giorgia Meloni

19 luglio 2021

Lucio Malan, storico deputato e senatore di Forza Italia, lascia il partito di Silvio Berlusconi di cui ha fatto parte per sei legislature, e passa a Fratelli d'Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa Giorgia Meloni: "Questa conferenza stampa è stata convocata per annunciare che oggi la famiglia di FdI si allarga con l'adesione del senatore Malan", ha esordito la leader di FdI. "Malan non ha mai avuto paura di andare contro corrente, di battersi per il tema della libertà". Malan, peraltro, ricopriva la carica di vice-capogruppo dei senatori di Forza Italia.

"Non mi sento più di sostenere col mio voto questo governo", ha detto Malan. "Di recente ho dato voto di dissenso o non voto ma c’è troppo poco cambiamento rispetto al governo Conte 2 su una serie di temi, ad esempio la questione dell’assegno per i figli". Quindi ha aggiunto: "Sono orgoglioso di entrare a fare parte di questa famiglia e desideroso di lavorare insieme per fare quel grande bene per gli italiani che sono convinto che FdI, come il centrodestra, potrà fare dopo le elezioni. Sono davvero contento di esserci".

Tanti i temi sui quali non si ritrovava più: "C’è la questione, per esempio, dell’assegno per i figli che è stato sacrificato per le risorse da dare al reddito di cittadinanza. Queste sono cose importanti. Sul ddl Zan, poi, il governo se n’è tenuto troppo tempo fuori. L’adesione a Fratelli d’Italia è naturale perché è nata proprio in questa ottica, dell’essere coerenti. Le posizioni di FdI mi rappresentano pienamente anche a livello europeo, ormai il Ppe è sempre più difficile da distinguere". Insomma, forse adesso Malan ha trovato la sua casa.

