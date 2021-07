Vaccino, Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini: "Questo signore dimostra un'irresponsabilità senza limiti"

19 luglio 2021 a

a

a

"Questo signore sta dando prova di un'irresponsabilità veramente senza limiti": a parlare è Vincenzo De Luca, che attacca Matteo Salvini per le sue ultime dichiarazioni sull'immunizzazione contro il Covid. Il leader della Lega, infatti, ha detto in un'intervista a Repubblica che il vaccino sotto i 40 anni non servirebbe: "Io mi vaccinerò a breve, come libera scelta, e ho 48 anni. Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve".

Le parole del segretario del Carroccio non sono piaciute a diversi esponenti politici, come Matteo Renzi che ha ribattuto: "Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un'influenza". Della stessa opinione anche il segretario dem, Enrico Letta, che ha definito Salvini un "irresponsabile".

Adesso il governatore della Campania insiste: "Al di là della confusione creata a livello nazionale, i cittadini devono essere responsabili. Abbiamo capito che, di fronte a questa nuova ondata di Covid, o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown". E infine una precisazione su un filmato diventato virale in poco tempo: "Mi hanno mandato un video di una discoteca sul litorale salernitano dove si vedono centinaia di ragazzi senza mascherine uno sull'altro. Questa è una realtà diffusa in tutta Italia, altro che 'apriamo le discoteche'".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.