Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, scontro frontale: altro che "tregua", dopo il caos Rai viene giù tutto?

Nel centrodestra ci sono diverse partite da giocare. Dalle amministrative alla Rai, tra vigilanza e testate. L'ultimo sondaggio Swg dà Fratelli d'Italia sopra la Lega di Matteo Salvini. Ma sbaglia, riporta il Giornale in un retroscena, chi vede un asse Lega-Forza Italia contro Giorgia Meloni. Per esempio, a Napoli Salvini ha voluto il magistrato Catello Maresca. Ma il leader della Lega ieri 22 luglio ha annunciato che rinuncerà alla sua icona per sostenere il candidato. Il simbolo con il quale la Lega si presenterà alle amministrative di Napoli quindi sarà senza riferimenti al partito di Salvini: la lista si chiamerà "Prima Napoli - Maresca sindaco".

E se alle ultime regionali né Lega né Fdi hanno ottenuto buoni risultati, a Napoli, dove è sindaco Luigi De Magistris potrebbero arrivare brutte sorprese. Il candidato del centrosinistra, il rettore dell'Università Federico II Gaetano Manfredi, è sostenuto anche da Italia viva. E si presenteranno con il proprio simbolo sia Fratelli d'Italia che Forza Italia, da sempre molto forte in Campania. Maresca ha il sostegno dell'ala per così dire più liberal di Forza Italia. Secondo Mara Carfagna "ha il profilo ideale del candidato".

Ma De Magistris, sindaco uscente di Napoli, ha un ruolo centrale in Calabria. È proprio la sua lista civica in sostegno della neuroscienziata Amalia Bruni, candidata del centrosinistra, ad aver spinto all'astensione il partito di Matteo Renzi. E se FdI sta pensando di correre da sola con la propria parlamentare Wanda Ferro, il partito di Silvio Berlusconi ribadisce che l'uomo del centrodestra è Roberto Occhiuto. Si voterà in autunno e molte cose potranno ancora cambiare. Così come per le nomine Rai nelle reti e nelle testate. Sembra che la Meloni abbia già conquistato una rete e una testata. Vedremo come finirà.

