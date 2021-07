M5s, quanti voti ha preso davvero la candidata Valentina Sganga a Torino: il tracollo della "nuova Appendino"

25 luglio 2021 a

Le votazioni dei 5Stelle - sulla nuova piattaforma SkyVote – per scegliere la candidata sindaca di Torino sono state un vero e proprio flop. La scelta, alla fine, è ricaduta sulla 35enne esponente dell’ala movimentista Valentina Sganga. Al termine della consultazione, però, i vertici grillini si sarebbero ben guardati dal pubblicare i risultati, limitandosi a divulgare le percentuali raggiunte dai due aspiranti candidati. L’altro concorrente era il “contiano” Andrea Russi.

I numeri, però, sono venuti fuori in un secondo momento grazie all’atto con cui il notaio romano Alfonso Colucci ha certificato la votazione. Come riporta il Corriere della Sera, su 1.529 aventi diritto solo 625 si sono presentati al seggio virtuale sulla nuova piattaforma con cui il Movimento ha sostituito Rousseau. Quasi due iscritti su tre, insomma, hanno preferito non votare. “I numeri sono stati abbastanza limitati”: è stata l’ammissione del reggente Vito Crimi.

Quello su SkyVote, comunque, è stato solo un primo test. Gli iscritti saranno chiamati a votare di nuovo il 2 e il 3 agosto per il nuovo statuto presentato da Giuseppe Conte. Su quest’ultimo appuntamento, però, Crimi si è detto più fiducioso: “Abbiamo fatto un sondaggio e il 99 per cento di chi ha votato si è dichiarato soddisfatto. Questo ci fa ben sperare sulle prossime e ben più impegnative consultazioni”.

