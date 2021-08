Pierpaolo Sileri, bomba di FdI sul grillino: "Clamorosa violazione, da chi ha preso soldi. Perché deve dimettersi"

01 agosto 2021 a

Nel mirino di Fratelli d'Italia ora ci finisce Pierpaolo Sileri, sottosegretario M5s alla Salute. Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni, chiede le immediate dimissioni di Sileri poiché fuori dalle regole. Lollobrigida spiega le sue ragioni a 7 Colli, il sito di Francesco Storace, sul quale pone pesantissimi interrogativi contro il grillino.

Dito puntato per un caso di incompatibilità che alla Regione Lazio non si è ancora riusciti a risolvere. La vicenda nasce dal fatto ch Sileri è stato in servizio come medico al Policlinico di Tor Vergata fino a quando è stato eletto senatore, nel 2018, per poi mettersi in aspettativa. Ma grazie a Le Iene, il programma di Italia 1, e grazie alle interrogazioni depositate alle Pisana dal consigliere Antonello Aurigemma, anche quest'ultimo di Fdi, si viene a sapere di alcune “circostanze che, ove fossero confermate, denuncerebbero una clamorosa violazione dei doveri contrattuali da parte del dottor Sileri", scrive Lollobrigida.

Nel dettaglio, Sileri avrebbe svolto dal marzo 2018 al gennaio 2019 delle prestazioni a pagamento presso una clinica privata romana convenzionata, la Nuova Villa Claudia, in via Flaminia 280. Il tutto dopo essere entrato in aspettativa non retribuita. Ma non è tutto, infatti Lollobrigida rincara: "Questa attività sarebbe addirittura stata pubblicizzata dallo stesso Sileri nel corso di una trasmissione radiofonica di un’emittente locale, Radio Sei". E l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d’Amato, aveva sostenuto che effettivamente Sileri avrebbe svolto solo attività di docenza e di didattica presso Nuova Villa Claudia, in base a quanto veniva previsto da un protocollo sottoscritto dalla clinica privata con il Policlinico di Tor Vergata, senza insomma violare il divieto contrattuale che impedisce ad un medico dipendente da un’azienda sanitaria pubblica di svolgere prestazioni a pagamento presso una struttura privata concorrente.

Ma sempre Le Iene hanno messo in evidenza come Sileri avrebbe, prima e dopo l'elezione, svolto attività di libero professionista, a pagamento, presso quella struttura. Lollobrigida, nell'articolo su 7 Colli, spiega come sia questa l'origine della richiesta di dimissioni. Secondo l'esponente di Fdi, è necessario "adottare le iniziative di competenza volte a valutare l’opportunità della permanenza in carica del Sottosegretario Pierpaolo Sileri", conclude Lollobrigida.

