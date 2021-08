Sondaggio di Enrico Mentana, Fratelli d'Italia torna primo partito: "Cifra sfiorata", terremoto nel centrodestra

02 agosto 2021 a

Come ogni lunedì ecco che arriva il sondaggio di La7 realizzato da Swg. Nei numeri diffusi dal Tg diretto di Enrico Mentana, Giorgia Meloni si riprende il primo posto. Fratelli d'Italia infatti torna a sfiorare il 21 per cento, registrando un +0,3 e fermandosi al 20,6. Stessa crescita rispetto alla settimana precedente, quella del 26 luglio, per la Lega. Il partito di Matteo Salvini slitta al secondo posto con un 20,3 per cento. Passa dal 18,8 al 19 per cento in sette giorni il Partito democratico che vede sempre più difficile il sorpasso rispetto alle realtà di centrodestra. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle: lascia alle spalle un 15,8 per cento e si aggiudica un 15,5.

Arranca invece Forza Italia che cala del -0,3 per cento (dal 7,1 al 6,8) mentre Azione di Carlo Calenda e Sinistra italiana si aggiudicano rispettivamente un +0,1 con un 3,9 per cento e un +0,2 con un 2,7 per cento. Le cifre scuotono in particolare il centrodestra che vede ancora una volta al primo posto FdI, unica forza all'opposizione. E arriva proprio nei giorni di tensione: Silvio Berlusconi non ha nascosto il proprio endorsement a Salvini, così come non ha nascosto la volontà di unire i due partiti. Idea per la quale la Meloni si è sempre detta contraria.

In ogni caso il numero uno del Carroccio sembra essere dello stesso pensiero della leader di FdI: "È giusto. Il giorno in cui gli italiani voteranno, il primo partito esprimerà il presidente del Consiglio - queste le sue parole sul tema della leadership del centrodestra -. Spero di avere l’onore e l’onere di farlo io. La Lega è il primo partito in tutti i sondaggi anche se io non vivo a pane e sondaggi. Abbiamo un anno e mezzo di tempo".

