Mario Draghi in vacanza a Città della Pieve Dove lo hanno beccato come

Mario Draghi, in vacanza a Città della Pieve, è stato immortalato sabato 14 agosto al supermercato della cittadina umbra. Il presidente del Consiglio, riporta Umbria24.it, è entrato senza scorta e in compagnia della moglie nel negozio. Come un cittadino qualunque si è fermato al bancone della carne e ha chiesto qualche consiglio su quale prodotto acquistare al macellaio. Poco dopo aver fatto la spesa il premier è risalito sulla sua Bmw e si è allontanato.

Qui le foto di Draghi al supermercato

Così sta trascorrendo qualche giorno di riposo Draghi, tra passeggiate in campagna e la cena assieme alla moglie nel ristorante a pochi passi dal duomo. Svaghi intervallati, come si racconta tra le vie del centro, da una serie di impegni di lavoro che il ruolo gli impone e ai quali il premier non si sottrae, ma che riesce a gestire direttamente dal suo casolare. Salvo imprevisti istituzionali, Draghi resterà in Umbria almeno fino a domenica prossima, trascorrendo così due settimane in quello che da tanti anni non è solo un "buen ritiro", ma di fatto una sua residenza. Dove il presidente ha trascorso il Ferragosto assieme alla famiglia e all'inseparabile cane.

Quest'anno non ci sarà però occasione di vederlo nelle taverne del palio dei terzieri, annullato per l'emergenza Covid. Anche il sindaco Fausto Risini finora non è riuscito a incontrare il presidente di persona, "ma - racconta all'Ansa - ci siamo scambiati gli auguri al telefono". "Fino ad ora è stata una bella estate a Città della Pieve, stiamo registrando tante presenze turistiche e in questo contribuisce senza dubbio la presenza del premier, c'è tanta curiosità da parte della gente vedere dove vive Mario Draghi".

