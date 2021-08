Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte? "I talebani? Prendi Di Battista e vai a vedere"

20 agosto 2021 a

Giuseppe Conte ha sollevato un polverone per alcune dichiarazioni rilasciate sulla crisi in corso in Afghanistan. Il nuovo leader del Movimento 5 Stelle ha proposto di mantenere un “dialogo serrato, costante” con il nuovo Emirato islamico per far capire ai talebani che “da soli non vanno da nessuna parte”. La convinzione di Conte è che loro abbiano bisogno ancora “della comunità internazionale, della rete di organizzazioni non governative per la salute e l’istruzione” e che quindi sia necessario “mantenere questo dialogo e pretendere il rispetto dei diritti fondamentali”.

Ovviamente le sue parole hanno scatenato un furibondo dibattito politico. Nel quale si è inserita anche Annalisa Chirico con il seguente tweet: “Visto che gli appaiono tanto ‘distensivi’, inviterei Giuseppe Conte a recarsi a Kabul, magari con Di Battista e qualcun altro, per aprire il ‘dialogo serrato’ con i tagliole. Probabilmente l’ex premier tornerebbe a Roma con la barba, versione neo-taliban. Siate seri, se potete”.

L’ex presidente del Consiglio ha poi risposto alle critiche parlando di “rozze polemiche politiche” e di fraintendimento su quel “dialogo serrato” citato nel suo intervento a Salerno. Conte intendeva dire che la comunità internazionale debba mettere pressione ai talebani affinché “siano costretti ad accettare condizioni e garanzie per il riconoscimento e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della popolazione”.

