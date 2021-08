Pensioni, Matteo Salvini ad Agorà: "Se torna la legge Fornero mettiamo i tir all'ingresso delle autostrade. Altroché rave party"

25 agosto 2021 a

Non vuole sentir parlare di Elsa Fornero, il leader della Lega Matteo Salvini: "Se qualcuno dovesse pensare al ritorno della legge Fornero, mettiamo i Tir all'ingresso delle autostrade, altro che rave party", tuona l'ex ministro dell'Interno in collegamento ad Agorà, su Rai tre, nella puntata di oggi 25 agosto. Salvini ha anche parlato dello scontro in atto con Luciana Lamorgese. "Deve lasciare il suo posto? Ma no, la Lamorgese deve cominciare a fare il ministro", ribatte il leader della Lega, "perché gli italiani non se ne stanno accorgendo". E ancora: "A Mario Draghi ho chiesto un incontro a tre con il ministro Lamorgese".

Sul rave di Viterbo, osserva ancora Salvini, "il responsabile di quello che accade in Italia è il ministro dell'Interno, non si può scaricare il barile su questore, prefetto, polizia o carabinieri. Se da mezza Europa entrano indisturbati in Italia migliaia di giorni: morti, stupri, feriti, animali uccisi per sei giorni... La pubblica sicurezza di questo Paese dà all'Europa un'immagine devastante, altro che attenzionare i terroristi talebani che rischiano di arrivare dall'Afghanistan", continua, "qua non riusciamo a bloccare qualche sciroccato che viene a far casino in provincia di Viterbo".

Infine, sul caso Durigon, Salvini sottolinea che "è un mese che la sinistra lo insegue nel nome del fascismo e di robe surreali. Siccome è una persona che stimo ai massimi livelli, mi vedrò con Claudio e per evitare altri mesi di polemiche valuteremo come andare avanti: per il bene suo, del governo e del Paese".

